Bramante Pesaro rimonta con super Delfino: vittoria 62-60 su Civitanova

BRAMANTE

62

CIVITANOVA

60

BRAMANTE : Delfino 23, Crescenzi 13, Ricci 5, Sgarzini 5, Ferri 3, Nicolini ne, Centis 9, Sabbioni ne, Cavedine ne, Stefani 4, Panzieri, Giampaoli. All. Mancini (Nicolini).

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti 13, Bini 6, Pellegrini ne, Ribichini ne, Botteghi 7, Felicioni ne, Vallasciani 2, Cicconi Massi 12, Abbate, Bazani 13, Micalich 7, Seri. All. Schiavi.

Arbitri:Giardini e Capolarini.

Parziali: 13-19,28-29,39-46.

il Bramante, senza il coach Massimiliano Nicolini, influenzato, porta a casa la seconda vittoria della stagione imponendosi sul fil di lana contro una combattiva Virtus Civitanova. Una vittoria conquistata con un recupero nella fase finale del match, dopo che i ragazzi di Schiavi avevano mantenuto la partita sempre in vantaggio. Una gestione di match quasi interamente in mano agli ospiti. Arienti e soci restano in vantaggio per quasi 36 minuti ma alla fine che si fanno prima mangiare tutto il vantaggio ed infine si fanno raggiungere sul fil di lana da un canestro di Lucio Delfino, miglior marcatore in assoluto del match con 23 punti. E’ lo stesso Delfino che decreta il sorpasso pro Bramante e alla fine è anche il protagonista dell’azione difensiva finale che regala al Bramante la seconda vittoria consecutiva nel nuovo campionato di B interregionale. I ragazzi bianco blu pesaresi esultano e si confermano squadra impegnata in ogni momento della serata.

Le altre partite: Roseto 20.20-Matelica 69-77; Pescara-Ancona 91-75; Porto Recanati-Senigallia 88-93.

Oggi si giocano (ore 18) Teramo-Pisaurum; Amatori Pescara- Loreto Pesaro.