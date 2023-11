Bramante sconfitto in Abruzzo

roseto

88

bramante

78

BASKET: Jovanovic 10, Klacar 13, Maretto 21, Lestini 11, Bartolozzi 8, Bastone 23, Fasciocco 2, Scarpone ne, Paluzzi, Meschini, Laraia ne, Cantarini. All, Castorina.

BRAMANTE: Delfino 19, Crescenzi 3, Ricci 4,Sgarsini 1, Ferri 10, Nicolini E., Centis 11, Stefani 6, Panzieri 11, Giampaoli 13, Cavedine ne. Nicolini M.

Parziali: 27-20, 51-36, 66-53.

Bramante ancora sconfitto in terra abruzzese. Seconda sconfitta che era un po’ preventivata.

La regola del cambio allenatore, regola non scritta ma puntualmente efficace, rianima i ragazzi di Roseto che mettono in campo aggressività (anche troppa in alcuni frangenti) e portano a casa un meritato successo. I ragazzi di coach Nicolini, molto imprecisi al tiro e poco consistenti in difesa, faticano molto a rimanere in partita e anche nel finale, pur avvicinandosi nel punteggio sprecano occasioni per un disperato aggancio.