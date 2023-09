Bramante si impone a San Marino e oggi farà il bis a Urbania: PESARO

L’esordio nella pre season del Bramante vede la formazione guidata da Massimiliano Nicolini vincere in amichevole a San Marino contro la squadra locale, partecipante alla serie C Unica. Termina 52-75 la prima amichevole stagionale contro i Titans. La squadra di B interregionale con il massimo numero di pesaresi in campo ha avuto la meglio decisamente nel primo e nel quarto quarto. Mentre San Marino l’ha spuntata di misura nel secondo e ha pareggiato nel terzo. "Le indicazioni ricavate da questa prima amichevole sono state in generale positive – dice il coach Massimiliano Nicolini – per atteggiamento e voglia di fare. Sotto l’aspetto del gioco abbiamo sviluppato poche situazioni e non siamo stati precisi nelle esecuzioni, anche se nelle collaborazioni e letture invece nel corso della partita siamo piano piano migliorati. Decisamente buono l’atteggiamento difensivo". Il tabellino del Bramante Basket: Druda 4, Nicolini 8, Ferri, Giampaoli 2, Stefani 7, Delfino 18, Cavedine, Sgarzini 10, Centis 12, Ricci 5, Sabbioni, Panzieri 9.

La seconda amichevole del Bramante è in programma oggi alle 17.30 a Urbania. Anche la squadra locale, guidata da Lillo D’Amato, gioca in serie C Unica avendo chiuso al secondo posto l’anno scorso in C Silver. Il Bramante peraltro è l’unica società pesarese oltre alla Vuelle a partecipare all’Under 19 di Eccellenza, che inizia il 2 ottobre. Giocherà alla Galilei.