Bramante, vittoria senza patemi contro Assisi Terzo posto blindato in vista dei playoff

Bramante Pesaro

95

Virtus Assisi

59

: Crescenzi 8, Ricci 6, Druda 2, Ferri 3, Nicolini E., Centis 13, Sablich 15, Delfino 16, Stefani 10, Pipitone ne, Panzieri 15, Giampaoli 7. All. Nicolini M.

ASSISI: Santantonio 6, Iovene, Provvidenza M. 3, Capezzali T. 10, Meccoli 7, Provvidenza G. 14, Zefi 2, Capezzali G. 12, Pagano, Ciancabilla 5. All. Piazza.

Parziali: 25-13, 43-29, 64-44.

Vittoria senza patemi per il Bramante che spazza via senza tanti fronzoli la volenterosa Virtus Assisi. Vittoria che blinda il terzo posto in classifica in vista dei playoff che partiranno nel week-end dopo Pasqua. Della partita poco da dire. Equilibrio subito spezzato nel pronti via poi controllo e allunghi fino ad un massimo vantaggio di +38. Partita stellare di Lucio Delfino e comunque ben 5 giocatori in doppia cifra. Il Bramante ritornerà in campo quindi sabato 15 aprile al PalaFiera. Resta da vedere ancora chi sarà l’avversario.