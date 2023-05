"Brava Pesaro, ti sei ripresa la tua storia"

"La Vuelle, società storica, si sta riabituando ad arrivare dove il lignaggio della sua tradizione le impone. Nel mio primo anno di presidenza aveva conquistato la finale di Coppa Italia a Milano e anche quest’anno era presente alle Final Eight a Torino, mentre per il secondo anno di fila è nei playoff, una bella storia". Così, il presidente della Lega Basket Umberto Gandini si esprime sulla rinascita della Carpegna Prosciutto nelle ultime tre stagioni. L’occasione è stata la serata organizzata martedì all’interno della mostra in Pescheria per i 45 anni di Superbasket ("davvero bellissima, oltre le mie aspettative" dice), con il responsabile dell’ufficio stampa Maurizio Bezzecchi a condurre un dibattito interessante, reso frizzante dalle battute del nostro Franco Bertini, ma anche di Carlton Myers, Pierluigi Marzorati, la voce inconfondibile di ’Tutto il basket minuto per minuto’ Massimo Carboni, che si sono confrontati su passato, presente e futuro della pallacanestro prendendo spunto dal bel libro di Antonio Dipollina "La nostra America. Gli anni d’oro del basket italiano".

Gandini si è poi espresso su altri temi. C’è grossa discussione sulla vicenda della Openjobmetis, come deve porsi la tifoseria della Vuelle di fronte alle prese di posizione altrui? "Sono cose che accadono in tutti gli sport. E’ stata una regular-season intensa, molto combattuta in tutte le posizioni fino all’ultima giornata. Abbiamo avuto qualche problema fuori dal campo che ha comportato una rivoluzione in classifica. Ma queste sono le regole e questo è quanto ha deciso la giustizia sportiva, che ha fatto il suo corso: Pesaro ha sfruttato la sua occasione, giocandosi con Brescia il posto che si era liberato per la penalizzazione inflitta a Varese, per cui disputerà i playoff con merito". Pozzecco ha invocato una serie A in cui gli italiani possano essere più protagonisti: che cosa risponde? "Che giochiamo un campionato con regole ben precise che sono state scelte dalle società e dalla Fip anni fa e che, risultati alla mano, hanno portato dei vantaggi perché la brillante Nazionale che abbiamo visto agli ultimi Europei è figlia di questo campionato e mancava da un po’ quindi il movimento sta rispondendo. Pozzecco sta facendo un gran lavoro e ha tutto il tempo di preparare la sua Italia per i Mondiali, anche con le nuove facce italiane emerse durante la stagione".

Pesaro potrà ricandidarsi alle Final Eight? "Ne ho parlato col sindaco Ricci, sempre molto attento. Abbiamo seminato bene a Torino e siamo orientati a tornarci anche nel 2024, Pesaro sa che è una delle poche ad avere un impianto degno di questo tipo di manifestazioni, perciò li teniamo sempre presenti".

Elisabetta Ferri