Brazilian jiu jitsu, i pesaresi tornano con 5 medaglie da Roma

Ancora un carico di medaglie per gli atleti di Brazilian jiu jitsu della palestra Fight Fit - De La Riva di Pesaro, guidati dal maestro Bruno Guerra, che hanno partecipato ai campionati italiani della federazione Figmma al Palatorrino di Roma. Quattro i lottatori protagonisti della competizione: Iustinian Nae, al suo debutto in gara nella categoria giovanile cinture bianche; Giammarco Romagna, nelle cinture blu -62 kg; Cristian Onu, debuttante nelle cinture bianche-76 kg e -82 kg; Manuela Gorini, nelle cinture bianche -72 kg. Due gli atleti giunti a medaglia in due distinte competizioni: il primo è Cristian Onu, che si laurea campione italiano nella specialità "no gi" (senza kimono) della sua classe di età non solo nel torneo pesi medi, ma anche in quello openweight, ossia con lottatori di tutte le classi di peso, dove stravince ai punti la finale con un perentorio 18-0. Negli analoghi tornei svolti con kimono, conquista la finale nei pesi medi dopo aver finalizzato l’avversario in semifinale e, nella gara per l’oro, si arrende di misura ai punti dopo un incontro tiratissimo portando a casa la medaglia d’argento. Nella divisione femminile, di grande caratura la prestazione di Manuela Gorini, che si laurea campionessa italiana nei pesi mediomassimi nel torneo con kimono dopo una finale combattuta e vinta di misura ai punti. Non appagata dalla vittoria, si cimenta anche nel torneo openweight in cui, dopo una magistrale vittoria in rimonta negli ultimi due minuti nel quarto di finale, deve accontentarsi di una medaglia di bronzo dopo aver concluso in pareggio una semifinale equilibratissima in cui il verdetto arbitrale le impedisce l’accesso alla finale. Gorini, alla terza medaglia d’oro nelle sue prime tre gare, è la prima atleta pesarese a partecipare a competizioni di Brazilian jiu jitsu, e con le sue prestazioni sta offrendo un chiaro segnale di come le discipline marziali si stiano aprendo sempre di più alla pratica femminile. Nel complesso, si può parlare di una giornata di grandi soddisfazioni sportive per gli atleti De La Riva che tornano a casa dal campionato italiano con un bottino di cinque medaglie: tre ori, un argento e un bronzo; un’ottima strada su cui proseguire in vista del campionato italiano del 27 maggio.

l. d.