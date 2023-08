Brehima Fainke a Carpegna: spettacolo di schiacciate con il giovane "Pogba"

Per fotografi e addetti ai lavori presenti al raduno di Carpegna della Vuelle è stato a tratti anche un’attrazione, soprattutto quando si è messo a schiacciare staccando da diversi metri di distanza dal canestro del palasport di Carpegna. Ovviamente lo staff e la dirigenza della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sapeva benissimo di chi si trattava. E ieri la società ha voluto ribadire l’informazione: "Brehima Elhadji Fainke, classe 2005, sta svolgendo il ritiro da aggregato al gruppo squadra agli ordini dello staff tecnico guidato da Coach Maurizio Buscaglia". D’altra parte si tratta di un pivot alto 2.05 metri. "In questa stagione – prosegue la nota – farà parte del roster biancorosso e anche dell’Under 19 della Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro". In sostanza è aggregato come quinto lungo della prima squadra e unico lungo della formazione Under 19. L’annuncio era già stato il 10 agosto dal dirigente Walter Magnifico. Il ragazzo è soprannominato "Pogba" in quanto ci sarebbe una somiglianza con il centrocampista juventino. Elhadji Fainke è reduce da quattro anni di giovanili a Fidenza.