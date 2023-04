Brescia fiduciosa: "Pesaro è in calo, possiamo farcela"

Parallelamente alla Vuelle corre la Germani Brescia, che ha gli stessi punti in classifica (26) ma lo 0-2 negli scontri diretti. Per entrare nei playoff, perciò, deve vincere una partita più dei biancorossi. E dalle dichiarazioni che circolano ne sembrano abbastanza convinti: "In questo momento il destino è un po’ più nelle nostre mani di quanto non lo fosse qualche turno fa - dice il gm Alessandro Santoro -. Eravamo lontani dalle prime otto posizioni, ma siamo rientrati in corsa in modo prepotente. Coach Alessandro Magro è stato in grado di dare vigore alle motivazioni dei giocatori. L’ottavo posto è raggiungibilissimo, anche alla luce del vistoso calo di Pesaro". I bresciani affrontano domenica la Happy Casa Brindisi, che arriverà al Palaleonessa senza il suo centro titolare, Nick Perkins, squalificato per due giornate. "L’Happy Casa è pronta per centrare l’obiettivo playoff. Ma credo che la bilancia pesi maggiormente dalla parte di Brescia, per qualità, talento e profondità. In questa gara godremo del fattore campo e dovremo aggredire. Brindisi non deve sbagliare, ma può ragionare di più". Nell’ultimo turno la squadra lombarda chiuderà in trasferta, a Scafati: in virtù dei punti restituiti a Varese quella che poteva essere una gara scontata, con la Givova già salva, diventa invece uno scontro al calor bianco. Tutti i giochi, insomma, sono ancora da fare.

e.f.