Brescia innesca Della Valle, uomo simbolo

Precisamente un mese dopo la semifinale di Coppa Italia andata in scena al Pala Alpitour di Torino, Brescia e Pesaro si ritrovano per il terzo appuntamento stagionale con le sfide dicono per il momento 1-1 grazie al l’exploit della Carpegna Prosciutto al Pala Leonessa sulla sirena finale con un miracolo di Kwam Cheatham e la rotonda rivincita della lombardi (74-57) un mese fa nel capoluogo piemontese. Alla partita le due squadre ci arrivano in modo differente, la Germani ha sì perso mercoledì sera in casa in EuroCup contro il LIetkabelis per 65-74, ma era già qualificata alla seconda fase e si è potuta permettere di lasciare a riposo sia Della Valle sia Kenny Gabriel, mentre la VL invece ha una striscia aperta di tre sconfitte ma l’arrivo di Daye in settimana ha riacceso l’entusiasmo sulla riva dell’Adriatico. La squadra di coach Alessandro Magro si presenta alla VitriFrigo Arena per l’anticipo della ventiduesima giornata con un recupero importante come quello del playmaker Troy Caupain (11,6 punti e 5,6 assist in campionato), sceso in campo in coppa per la prima volta dopo l’operazione al tendine del gran pettorale della spalla destra occorsa dicembre scorso. In attesa di capire se il suo impiego vi sarà o meno, in cabina di regia la Germani presenta comunque Aleksej Nikolic titolare e Cournooh dalla panchina, mentre nel ruolo di guardia i due principali pericoli per le difese come Amedeo Della Valle (foto, 28 punti all’andata con 15 liberi e MVP della Coppa Italia) e CJ Massinburg. Schierato come ala piccola titolare c’è John Petrucelli, secondo miglior marcatore a 16 di media, a fianco di Kenny Gabriel e come centro Tai Odiase (14 e 8 rimbalzi all’andata contro Kravic). Dalla panchina si alza David Moss nel ruolo di ala piccola applicata alla metà campo difensiva, con al suo fianco Nikola Akele e Michael Cobbins, rientrato subito dopo la Coppa Italia dopo uno stop di un mese.

Leonardo Selvatici