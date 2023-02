Brevi: "Bene la reazione allo svantaggio"

Un punto meritato. Figlio di un primo da archiviare presto e di una seconda frazione col piede sull’acceleratore. La Vis Pesaro esce dal "Brilli Peri" di Montevarchi con un 1-1 che smuove ulteriormente la classifica, dà morale, consente di mantenere il vantaggio di due punti sul San Donato, tra i competitor per la salvezza. Lo sa bene il tecnico vissino Oscar Brevi: "Siamo partiti poco bene: alla prima situazione abbiamo preso un gol evitabile, poi abbiamo giocato un primo tempo in difficoltà sotto tutti gli aspetti, sia fisici sia mentali – il suo commento in sala stampa - Nel secondo tempo abbiamo riequilibrato la gara pareggiandola, e potevamo sia vincerla sia perderla". L’analisi del timoniere meneghino prosegue tra aspetti positivi e negativi: "Di buono mi porto a casa la reazione allo svantaggio: è la terza volta che riusciamo a recuperare la partita. Tra i negativi invece dico l’approccio: nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori. Il San Donato comunque è una squadra in salute, che crea difficoltà e che lotterà fino alla fine per salvarsi. Avere fatto un punto contro di loro è "tanta roba"". Infine un appunto sulle palle inattive: "I giocatori stanno attaccando la porta con più convinzione, ci stiamo lavorando spesso".

Tra i soddisfatti per il punto anche il difensore Denis Tonucci, pesarese doc e leader di fatto della difesa: "Siamo contenti di aver dato continuità a una serie di risultati positivi, portando via un punto su un campo abbastanza ostico – il commento dell’ex Juve Stabia - Nel primo tempo abbiamo subito le giocate avversarie, erano molto bravi a metterci in mezzo e non siamo stati bravi a far sì che questo non accadesse. Poi, nel secondo tempo abbiamo modificato qualcosa e siamo venuti fuori, recuperando la partita. Potevamo anche vincere, e anche loro hanno avuto le loro occasioni".

A chi gli chiede della sua capacità di sfruttare le palle inattive, Tonucci risponde così: "È sempre stata una delle mie caratteristiche l‘andare ad attaccare nelle palle inattive, e dal canto nostro cerchiamo sempre di sfruttare questa cosa anche in zona offensiva". E sul rapporto con la squadra: "C’è stata subito affinità con tutti i ragazzi, mi hanno subito accolto come dei fratelli, devo ringraziare tutti. Quando ti poni in un gruppo con lo spirito del lavoratore è più facile inserirsi".

