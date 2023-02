Brevi e il rischio di rilassarsi: "Non credo che possa accadere"

"Le palle inattive sono importanti, ci lavoriamo molto durante la settimana e continueremo a farlo perchè possono decidere le partite in equilibrio, come ce ne sono molte in questo campionato". Mister Brevi ha ribadito il concetto dopo la partita tra Vis e Torres, un concetto fondamentale per i risultati che sta dando: due gol vissini scaturiti su altrettanti calci piazzati, "e adesso con St Clair abbiamo anche chi può darci una mano, ma dei singoli non voglio parlare perché è il gruppo che conta". Brevi a proposito ha fatto anche un bilancio del mercato, tirando un sospiro di sollievo per la sua fine: "Sì, meno male che è finito il mercato. La società e il sottoscritto hanno gestito bene la situazione, non nascondendo nulla a nessuno, e portando avanti situazioni che si sono sviluppate con onestà. L’importante era che i ragazzi, come del resto hanno sempre fatto, dessero tutto per la maglia. Lo ha fatto Cannavò fino all’ultimo e anche chi è rimasto".

E adesso non segna più solo Fedato: "I ragazzi si sono messi a disposizione – ha aggiunto il tecnico – nelle palle inattive è facile che segnino i difensori perché hanno più tempo nell’elevazione, Di Paola i gol li ha sempre fatti e me ne aspetto di più da qualche altro giocatore". Migliorata anche la fase difensiva, come dimostrano i dieci punti in quattro gare: "Con Sassari e ad Ancona siamo andati sotto su due rigori, con Fiorenzuola e Recanatese abbiamo subìto gol evitabili, a Carrara la partita è stata viziata da una espulsione ma allora non difendevamo bene come piace a me. La squadra sta crescendo e i numeri sono discreti", aggiunge ancora Brevi. Ora c’è il rischio di rilassarsi un po’ in vista del confronto diretto con San Donato? "No – conclude – si può vincere o perdere ma non possiamo mollare, manca ancora tanto al nostro obiettivo, questo sicuramente i ragazzi lo sanno. Non credo che andremo incontro a cali di tensione".

d.e.