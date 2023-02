Brevi: "La Vis in dieci non ha mai mollato"

Un pareggio meritato, ma su cui recriminare. E’ questa la sintesi estrema di Vis Pesaro-Pontedera 1-1, sfida aperta da un gol di Nicastro e chiusa da una zampata di Rossoni, su cui comunque la deviazione del difensore pisano Shiba ha inciso per una buona percentuale. Il tecnico biancorosso Oscar Brevi analizza così la sfida: "Abbiamo giocato una gara equilibrata contro una squadra che ha una classifica diversa dalla nostra. Dopo essere andati sotto, la squadra ha avuto una reazione importante: non era facile rimanere in partita dopo aver subìto un gol a fine primo tempo, poi però siamo rientrati negli spogliatoi, abbiamo fatto reset e da lì abbiamo concesso zero, anzi le situazioni per pareggiare ci sono state. In dieci uomini la squadra non ha mollato di un centimetro ed è andata alla ricerca del pareggio, che abbiamo trovato stra meritatamente. Una vittoria ci avrebbe sciolto ancora di più, ma per come si era messa la gara questo è un segnale importante, perché la squadra è viva". Sull’episodio che ha portato al vantaggio del Pontedera, Brevi la pensa così: "L’arbitro ha assegnato la punizione perché Farroni ha tenuto il pallone per più di sei secondi. A questo punto, però, mi piacerebbe sapere quante infrazioni vengono fischiate in queste occasioni. Forse nella mia carriera da giocatore prima e da allenatore poi è la prima volta che mi succede". Sull’espulsione di Gerardi: "Ha commesso un fallo di reazione, come lo ha fatto Ladinetti nel primo tempo". Sul turnover soprattutto sugli esterni, Brevi dice: "Avevamo qualche problema. St. Clair arriva da un periodo a Venezia senza giocare e ora con le partite ravvicinate ha avuto un fastidio all’adduttore: devo rischiarlo il meno possibile. Altri giocatori avevano situazioni non semplici. Con l’espulsione di Gerardi e l’ammonizione di Coppola già in diffida, la prossima gara ti permette di sviluppare altre idee". E sulle condizioni di Di Paola: "Non dovrebbe essere un problema importante: i tempi di recupero devono essere valutati giorno per giorno". Soddisfatto a metà, invece, è il tecnico del Pontedera Max Canzi: "L’autogol di stinco di Shiba lascia un po’ l’amaro in bocca. Non ci sta girando bene e dobbiamo imparare a portare a casa queste partite".

Riccardo Spendolini