Brevi mescola le carte. Tifosi verso Rimini: sono stati già venduti 450 biglietti

Lavori in corso a due giorni dal derby col Rimini. Sono state queste le premesse del giovedì vissino, passaggio obbligato in vista di un derby (domenica, ore 14:30) dal sapore di riscatto dopo il 5-0 dell’andata. I biancorossi di Brevi sono scesi in campo ieri pomeriggio per un allenamento in cui il tecnico lombardo, a onor del vero, ha preferito mescolare le carte. Questa però non è una novità: fondamentale non dare un vantaggio competitivo agli avversari. In campo comunque si è visto un Di Paola in grande spolvero, tra giocate di fino, accelerazioni e un piede caldo. Il suo apporto sarà fondamentale dal primo minuto, così come quello di Tonucci, apparso ancora una volta leader della difesa. In attacco Brevi si affiderà all’ex Rimini Gerardi (26 presenze e 1 gol nella stagione 1920). Intanto salgono le quotazioni di Gega: il centrale classe 2001, ieri apparso in buona forma, potrebbe ritagliarsi almeno qualche minuto, magari proprio in coabitazione col roccioso centrale di Villa San Martino. Da valutare, invece, il recupero di Fedato. Oggi la conferenza stampa del timoniere meneghino potrebbe sgombrare il panorama dai dubbi. I romagnoli dal canto loro scenderanno nelle Marche con la rosa al completo, complice il recupero dell’ex Ancona Delcarro, al ritorno in campo dopo il problema muscolare rimediato il 31 gennaio scorso ad Alessandro. Per questo è ragionevole pensare che Gaburro possa optare per l’assetto pesante, almeno dal centrocampo in su: possibile il tridente Gabbianelli-Vano-Santini.

Biglietti. Intanto procede spedita la vendita dei tagliandi per il derby, spinta dalla promozione per i cinquecento tesserati alla Vis e alla società affiliate. Staccati invece quasi 450 biglietti nel settore ospiti. A Pesaro la prevendita procede on line, nei punti convenzionati e, per i tesserati, il biglietto costerà un euro presentando il coupon (dieci per chi li accompagna)

Capitolo Lega Pro. Cambio al vertice della governance della terza serie: dopo quattro anni di Ghirelli e la presidenza ad interim del vice Vulpis, i club di Lega Pro hanno scelto il già direttore di Sky Sport 24 Matteo Marani come nuovo timoniere. Marani (52 anni) ha ottenuto 39 voti, più del doppio dello sfidante Vulpis (19). I suoi vice saranno l’ex calciatore Gianfranco Zola e l’imprenditore Giovanni Spezzaferri.

Riccardo Spendolini