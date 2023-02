Brevi premia la Vis: "La vittoria del gruppo"

Nel dopo partita il neo acquisto St Clair ringrazia i tifosi della Vis: "Ho provato belle sensazione, i tifosi qui si sentono tantissimo, e sulla fascia mi hanno trasmesso tanta carica. E’stata una bella vittoria".

Mister Brevi esulta: "Sono tre punti importanti, negli scontri diretti contano molto. La Torres aveva un distacco notevole in classifica, ora siamo vicini. Io sapevo che la gara era complicata, loro fuori casa avevano fatto risultati importanti, avevano fatto molti punti, erano temibili in profondità e andando sotto i ragazzi sono stati molto bravi. Hanno concesso poco o niente: gli faccio i complimenti, adesso lo posso dire, avevo paura di questa gara". Quanto al rigore, Brevi taglia corto: "Lasciamo perdere". Due gol su calci piazzat, la Vis comincia a sfruttarli: "Valutiamo con attenzione le palle inattive, sono importanti nelle gare difficili. Abbiamo trovato uno come St Clair che calcia bene, poi c’è uno studio intenso dietro. Reputo che le palle inattive vadano preparate con attenzione". Infine l’inserimento dei nuovi: "Non parlo dei singoli, ma del gruppo che ha accolto bene questi ragazzi. Bravo il gruppo". Il tecnico dei sardi Sottili è rammaricato: "A distanza di tre giorni ci siamo trovati a ripetere la stessa situazione. Con Recanati nel primo tempo poteva finire 3-0 per noi e ci siamo fatti gol da soli all’ 89’, anche Pesaro siamo stati noi ad avere occasioni, con Saporiti e con Antonelli. Non ricordo una parata del mio portiere e ora ti ritrovi a commentare una sconfitta per un gol preso negli ultimi minuti. In questo momento ci gira tutto storto, mi dispiace per i ragazzi, per i tifosi e per la situazione di classifica che non è più tranquilla. C’è tanto rammarico, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi,è stata una battaglia, ci gira tutto storto".

d.e.