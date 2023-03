Brilla la stellina azzurra: Dellafelice ok in Grecia

C’era anche Giulia Dellafelice la talentuosa ginnasta dell’Aurora Fano di ginnastica ritmica a difendere i colori dell’Italia all’Aphrodite Cup 2023, l’ottava edizione di questo prestigioso torneo internazionale che ad Atene ha fatto da gustoso antipasto all’imminente disputa della tappa greca di World Cup. Sulla pedana ateniese ha infatti gareggiato la fanese classe 2005 Giulia Dellafelice, uno degli elementi di riferimento della squadra della presidente Paola Porfiri attualmente ottava in classifica nel campionato di A1. Col suo 116.000 complessivo sui quattro attrezzi, ovvero cerchio, clavette, nastro e palla, ha ottenuto un gratificante settimo posto su 74 partecipanti del concorso generale Senior. La Dellafelice si è piazzata dietro alla bulgara Magdalina Minevska (121.800), alla statunitense Evita Griskenas (121.250), alla connazionale Sofia Sicignano (119.700), all’altra statunitense Lili Mizuno (119.650), alla kazaka Erika Zhailauova (117.950) ed alla rumena Christina Dragan (116.950). Con lei faceva parte della spedizione azzurra anche Nani Londaridze, oramai storica allenatrice dell’Aurora Fano e presenza fissa nello staff tecnico federale. Ora l’atleta fanese si ributta nel campionato italiano con la speranza di essere convocata anche per la Word Cup che quest’anno purtroppo dopo tante edizioni non si organizzerà una tappa anche alla Vitrifrigo Arena. Tuttavia la Dellafelice si augura di rientrare nel gruppo delle farfalle che in Italia si esibiranno a Milano.

b.t.