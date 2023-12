Brindisi e Treviso sono uscite dal sepolcro

Si sono risvegliate Treviso e Brindisi che dopo otto turni passati al palo incassano la seconda vittoria: la Nutribullet ha sbancato Cremona fermando l’ascesa della Vanoli, mentre la Happy Casa ha battuto la Openjobmetis in un confronto diretto molto delicato. Si riduce così la distanza della Vuelle, scivolata ora al 13° posto, dall’ultimo posto in classifica; nel giro di un paio di settimane il vantaggio accumulato è passato da otto a quattro punti, anche se l’aver vinto entrambe i confronti diretti coni fanalini di coda aiuta. Ora fra Pesaro e le ultime c’è solo Varese, che arriverà all’astronave prima di Natale, la sera del 23 dicembre col grande ex Moretti, la cui cessione fa ancora discutere la tifoseria, spaccata in due fazioni: c’è chi non se ne sarebbe mai privato e chi invece era già critico nei confronti di Davide come playmaker. Ma anche questa fazione si deve arrendere al fatto che McCallum non è stato l’acquisto giusto per sostituirlo. Per fortuna ora arriva Cinciarini a mettere un po’ d’ordine in regia.

Intanto, il confronto fra le due big ha visto il successo di Milano: dire che sia inaspettato sarebbe troppo, ma di sicuro alla vigilia non era così scontato riuscire a mettere sotto la Virtus di Banchi che stava viaggiando a gonfie vele anche in Eurolega. Messina può tornare a respirare dopo aver subìto un’ondata di critiche mai ricevute in carriera. Così Brescia rimane da sola in vetta e salgono i rimpianti per il colpo mancato da parte della Vuelle che sul campo della prima della classe ha avuto fra le mani il tiro per vincere. Soffre ancora una Sassari irriconoscibile, travolta proprio al PalaLeonessa con 45 punti di scarto. Curiosità, quel 110-65 è lo stesso risultato con cui nella stagione 8182 la Scavolini sconfisse il Billy Milano al vecchio palas. Infine, Boniciolli comincia male la sua nuova avventura a Scafati, rullata a Venezia: la Givova pare aver perso la brillantezza iniziale, mentre stupisce sempre più la splendida matricola Pistoia che espugna Tortona cogliendo la sesta vittoria nelle ultime sette partite. Mentre la squadra di Ramondino, che ha smontato l’impianto che l’aveva portata in alto, sembra oggi davvero in crisi d’identità. Passo falso grave di Napoli che cede in casa contro Reggio Emilia, apparsa galvanizzata dopo la cavalcata contro la Vuelle.

e.f.