Brindisi, salta Corbani. E Repesa ci pensa su

E’ saltata la prima panchina in serie A. L’avventura di Fabio Corbani a Brindisi è durata lo spazio di quattro giornate: la sua posizione era già traballante dopo il ko interno inferto alla Happy Casa proprio dalla Vuelle, poi la batosta rimediata a Napoli ha fatto il resto. Squadra affidata momentaneamente al vice Marco Esposito, in attesa del nuovo coach che potrebbe anche essere Jasmin Repesa: inizialmente pareva che il tecnico croato avesse declinato l’offerta, ma la società pugliese si è rifatta sotto e Repesa ha preso tempo fino al 3 novembre quando esaurirà l’impegno con la Federazione croata. Intanto, al palo insieme all’Happy Casa in fondo alla classifica sono rimaste Pistoia e Treviso: e se per la matricola toscana, messa ko in casa da Brescia, era prevedibile un’annata di sofferenza, non erano questi i piani della Nutribullet che Frank Vitucci aveva costruito con qualche ambizione. Ma Venezia è partita forte e non ha risparmiato i ‘cugini’ nel derby veneto. In testa resiste a punteggio pieno lo stesso terzetto della scorsa settimana composto da Virtus, rivitalizzata alla grande dall’arrivo di Luca Banchi, Reyer e Germani, con Milano che insegue a quota 6 in compagnia di Napoli, Trento e Reggio Emilia. La Gevi è la sorpresa di quest’inizio stagione, con giocatori interessanti ed una filosofia di gioco che piace che ha richiesto risorse importanti per allestire il roster consegnato a Milicic; la Dolomiti Energia ha strappato la vittoria sul campo di Varese col canestro a fil di sirena di Hubb, mettendo nei guai la squadra di Bialaszewski, già nel mirino della critica perché pretende di giocare come la Openjobmetis di Matt Brase senza averne i mezzi. Mentre la Unahotels aveva espugnato Cremona nell’anticipo con un Galloway supersonico, 28 punti in 27’ con 68 da tre. A 4 punti ci sono due squadre ancora nel limbo, Scafati e Tortona: i campani di Pino Sacripanti con la vittoria trhilling conquistata a Pesaro all’overtime provano ad uscire dalla zona salvezza, mentre Tortona viaggia per ora sotto le attese essendo pronosticata alla vigilia come possibile terza forza del campionato alle spalle di Armani e Segafredo.

e.f.