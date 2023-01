Brividi, azioni e spettacolo in campo Il Sant’Orso porta a casa tre punti

: Cavalletti, Vitali, Polverari, Damiani, Canapini, Andreoletti (28’ st Benvenuti), Esposito, Passarini, Ordonselli, Rivelli (4’ st Guenci), Marchetti (36’ st Pasquanelli). All. Crespi.

S. ORSO: Palazzi, Brocca, Rossi, Latini (19’ stCenerelli), Vitali, Alegi, Grussu (15’ st Saurro), Mattioli, Messina, Lucchetti, Balducci (29’ st Pasin). All. Fulgini.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Rete: 25’ st Messina.

Bellissimo incontro e vittoria dei fanesi. Prima azione è degli ospiti. Al 12’ Lucchetti supera Vitali ed entra in area, molto bravo Cavalletti a neutralizzare di piede. Ad inizio ripresa è di nuovo il S. Orso a farsi vedere, Grussu si smarca bene e, da ottima posizione, tira forte. Polverari riesce a deviare in angolo. Alla mezz’ora la svolta. Il San Costanzo batte una punizione dal limite, palla che finisce su un braccio di un difensore ospite, Tra le proteste dei locali parte un contropiede per Messina (foto) che insacca. Il San Costanzo non demorde, reagisce e attacca ma i fanesi chiudono tutti gli spazi.