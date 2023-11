Buldog cede contro Potenza Picena

La Buldog Lucrezia cede per 4-2 in casa contro la Kb Futsal Potenza Picena. Un match equilibrato e vibrante quello andato in scena al Pala Omar Sivori di Lucrezia, con i gialloblù che nel finale hanno fallito il possibile gol del 3-3 e subendo nella successiva azione il gol del 4 a 2 degli ospiti che ha chiuso il match.

Comunque una buona prestazione da parte dei ragazzi di mister Elia Renzoni, ma non è bastata per portare a casa i tre punti. "Pur giocando bene non siamo riusciti a vincere - dice mister Renzoni -, purtroppo in serie A2 gli errori si pagano tutti. In serie B a volte invece si riesce a rimediare. Comunque ho visto buone cose che possono essere utili per il proseguo del campionato".

Una stagione dove regna equilibrio e dove i dettagli contano tanto. "Ora si torna in palestra per allenarci e crescere - chiude Renzoni -, ripartiamo dalle buone cose fatte con il Potenza Picena".

