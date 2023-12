Buldog Lucrezia, ko ma a testa alta contro la Dozzese: "Bella prova, è la strada giusta"

La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, cede di misura contro la Dozzese per 4-3. Al termine (foto) di un match equilibrato e palpitante, i gialloblu si arrendono alla forte compagine con l’onore delle armi. Nonostante diverse defezioni i ragazzi di mister Elia Renzoni hanno interpretato bene la gara, contro una formazione di livello, chiudendo sotto per 2-1 il primo tempo mentre nella ripresa i "cagnacci" non hanno mollato mai cercando fino all’ultimo di strappare dei punti meritati.

"Stiamo trovando una grande coesione che in queste ultime due partite ci ha permesso di sfoderare prestazioni convincenti – afferma mister Renzoni –. Siamo andati ad Imola con una defezione ulteriore, quella dell’ultimo minuto di Taurisano per influenza, ciò nonostante siamo stati avanti fino a 2 minuti dalla fine. Poi purtroppo un rigore concesso per fallo di mano a 1’30’’ dal termine e un gol loro su portiere di movimento ci hanno negato la gioia di quella che sarebbe stata fino ad un certo punto, anche dal punto di vista tattico, una vittoria meritata. Invece ci ritroviamo con un pugno di mosche, ma mi complimento con ognuno dei miei ragazzi, anche i più giovani, che hanno fatto molto bene". Domenica scorsa c’è stato l’esordio di Matteo Diotalevi nel primo tempo e nella ripresa quasi allo scadere ha avuto la palla del 4-4.

"E’ stata un’ottima prova – continua il tecnico del Lucrezia -, l’unico rammarico è che dovevamo essere più coraggiosi sul loro portiere di movimento, cercando di metterglieli maggiore pressione come fatto nel primo tempo, anche se forse ci è mancata un po’ di lucidità perché appunto eravamo molto corti. Questa è la mentalità giusta, dobbiamo solo lavorare per migliorarci su questa strada".

b.t.