Buldog regola i Grifoni con una prova di forza Vittoria per restare sul treno che porta ai playoff

La Buldog Lucrezia, serie B di calcio a 5, si impone per 3-1 contro i Grifoni di Spello e torna a correre in classifica dopo l’arresto del turno scorso con la Dozzese. I ragazzi di mister Elia Renzoni al termine di una prova concreta riescono a piegare la resistenza degli umbri ottenendo così tre punti preziosi per la corsa verso la promozione. Nonostante le diverse defezioni, Sabatinelli, Corvatta, Mariani e Chiappori, i ragazzi di Lucrezia hanno sopperito a queste assenze con alcune prove importanti da parte di diversi uomini, tra cui in porta di Pezzolesi. "Era importante vincere per rimanere agganciati al treno delle prime della classe – afferma mister Renzoni – nel primo tempo ci siamo trovati di fronte un Grifoni che ha difeso in maniera compatta e ordinata, pertanto si è giocato a ritmi non altissimi. Dovevamo capitalizzare le occasioni da rete create nella prima frazione e ad avvio di ripresa siamo stati puniti con il gol del pareggio. Poi nel secondo tempo siamo stati cinici a mettere a segno le due reti che ci hanno consegnato la vittoria. Nel girone di andata partite come queste le avremmo pareggiate. La prossima sfida contro la capolista Russi dovremo dare tutti il massimo".

b.t.