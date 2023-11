Buscaglia lancia l’avvertimento alla truppa: "Impariamo a combattere fino in fondo"

Non vuole che diventi fonte di ansia per i suoi giocatori il fatto di non aver mai vinto alla Vitrifrigo Arena, Maurizio Buscaglia. Il coach della Vuelle invita a pensare alla sfida contro Tortona come "una partita da vincere e basta" e non come "una partita in casa da vincere". E’ una differenza sottile, ma si capisce che il peso di questi tre ko casalinghi comincia a farsi sentire.

"Mi sono incavolato molto negli spogliatoi dopo la sconfitta con Napoli perché per la prima volta abbiamo dato la sensazione di mollare e invece io avevo promesso al pubblico di Pesaro che la nostra sarebbe stata la classica squadra che non molla mai. Non lo avevamo fatto nemmeno contro Scafati - ricorda -, pur essendo finiti sotto di brutto già nel primo quarto, eppure eravamo stati capaci di ricucire fino ad avere l’opportunità di vincerla, cedendo solo ai supplementari. E infatti eravamo usciti dal campo con un altro umore ed atmosfera. Non ci si può permettere davanti a un palasport così gremito, in una piazza del genere e per quello che rappresentiamo, di non combattere fino all’ultimo pallone. Se qualcuno ci ha criticato aveva ragione".

Magari la vittoria di Milano vi aveva montato la testa? "Non credo che l’euforia che si respirava in giro ci abbia condizionato, anche se ognuno di noi ha ricevuto centinaia di messaggi e tutti volevano intervistare i nostri ragazzi. All’interno della squadra c’era una normale soddisfazione, ma avevamo lavorato senza distrazioni. Poi nell’inconscio non posso entrare, ma non cerco giustificazioni di questo tipo, non esiste. Preoccupato? No, se magari era necessario inciampare in questa brutta partita per capire alcune cose, l’accettiamo e cerchiamo di imparare qualcosa come abbiamo fatto finora".

Il punto debole di questa Vuelle rimangono i rimbalzi: "Non siamo una squadra di grandi rimbalzisti ma possiamo far meglio di così - dice il coach -, soprattutto a rimbalzo offensivo, che è una questione di mentalità. Magari rischiando qualcosa nella transizione difensiva, ma è importante cercare seconde opportunità. Invece i rimbalzi difensivi sono il nostro cruccio sin dall’inizio; in questo Mockevicius ci può dare sicuramente una mano. E poi bisogna essere più presenti sulle palle vaganti, quelle che non sono di nessuno, e dove bisogna arrivare per primi, non dico sempre ma nemmeno mai".

Contro Tortona dove corriamo i maggiori rischi? "Dovremo fare un lavoro importante su tutti gli esterni perché sono giocatori che si innescano fra di loro. In certi ruoli hanno un atletismo importante e i loro lunghi giocano sia dentro l’area ma anche aprendosi fuori, come Radosevic e Daum. Bisognerà essere molto bravi nelle scelte che faremo, con attenzione e responsabilità personale. La buona difesa di un team nasce da prestazioni individuali ben fatte".

Elisabetta Ferri