C Gold, Bramante va in missione a San Benedetto

Il Bramante ritorna in campo dopo la pausa natalizia. Domenica alle 18 è di scena a San Benedetto. Ma è anche tempo di bilanci, dato che si è ormai a metà stagione. "Abbiamo vissuto una prima parte di stagione dai due volti molto diversi da loro – analizza coach Massimiliano Nicolini -. L’inizio è stato molto positivo con sette vittorie consecutive anche sopra le nostre aspettative a cui abbiamo fatto seguire, ad eccezione dell’acuto contro Civitanova, un periodo di prestazioni molto sottotono e obiettivamente inaspettate". Anche perché la squadra è ben attrezzata, seppure in parte giovane. "Di fatto abbiamo un roster con 7 giocatori senior e 6 ragazzi under 19 e ad inizio stagione sapevamo di poter incontrare delle difficoltà nella costanza di rendimento anche se non nel modo come è accaduto. Abbiamo pagato molto la serie di infortuni che dall’inizio si sono verificati proprio tra i senior sia in termini di rotazioni in partita ma soprattutto in fase di costruzione in allenamento". Il tecnico pesarese continua: "Il campionato si è confermato competitivo ed equilibrato per cui ogni gara deve essere affrontata al massimo

e con il coltello tra i denti. Se non si è pronti fisicamente

e mentalmente si

perdono le partite".

Ed ora si riparte: "Dopo la sosta del periodo natalizio siamo tornati in palestra dal 2 gennaio con la consapevolezza di doverci rimboccare le maniche per ritrovare gli equilibri della prima parte del girone di andata cercando di imparare la lezione avuta nell’ultimo mese di campionato". E chiude: "Abbiamo dimostrato di essere competitivi e non ci manca niente per esprimerlo in campo di nuovo nel girone di ritorno a partire da domenica pomeriggio a San

Benedetto". Il Bramante ha tutte

le carte, se gioca al completo, per farsi valere e interpretare un buon campionato.

b.t.