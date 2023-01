C Silver: Fossombrone si regala il play Ojo E l’Under 19 di Paolini si rafforza con Rinaldi

La Mba Bartoli Fossombrone (serie C Silver) ha ingaggato il play nigeriano Ojo. Il giocatore arriva in prestito dall’Orange Basket Bassano. Ojo (foto) è un classe 2004. Prodotto del settore giovanile Orange, ha già disputato i campionati Under 15, 16 e 18 d’Eccellenza, prima del debutto in C Gold nel 2019 con il Bassano. Lo scorso anno in C Silver al Next Step Rapallo ha segnato 8.2 punti a partita. Il regista africano si è già allenato con il gruppo, disponibile per l’esordio in C Silver, ma sarà utilizzato anche per l’Under 19 d’Eccellenza del club. La Mba Bartoli in serie C Silver è attualmente terza. La classifica è comandata dal Loreto, seconda Urbania. Il mercato metaurense non è però terminato. Infatti l’Under 19 di coach Paolini si rinforza con un nuovo arrivo, Luca Rinaldi, per sopperire ai tanti infortuni che stanno falcidiando il gruppo. Rinaldi, ala classe 2004, arriva in prestito dal Gs Adriatico Ancona e continuerà a giocare nel campionato di serie D con la maglia del Basket Senzatesta Osimo (6.1 punti di media in questa stagione). Ha già disputato i campionati d’Eccellenza Under 16, 18 e 19 con la maglia dell’Aurora Jesi, esordendo tra i seniores in C Silver lo scorso anno.

b.t.