Cagliese domina a Sant’Orso, Urbania super

S. ORSO

0

CAGLIESE

3

S. ORSO: Palazzi, Rossi (39’ st Iennaco), Vitali, De Angelis, Alegi, Brocca, Pasini, Cenerilli (1’st Balducci), Saurro (10’ st Paolini), Luchetti (1’st Latini), Grussu (35’ st Giraldi). All. Fulgini.

CAGLIESE: Paolucci, Ciampiconi (30’ st Bianchi), Balla, Gaggiotti (35’ st Bucefalo), Rebescini, Brunelli, Romitelli (25’ st Alessandrini), Cicci, Ciacci (40’ st Caselli), Bucefalo A. (38’ st Arcangeletti), Genghini. All. Bettelli.

Arbitro: Serpentini di Fermo (assistenti Principi e Mararasu di Ancona).

Reti: 14’ pt Genghini, 30’ pt Ciacci, 38’ pt Bucefalo.

Sconfitta interna pesante del S. Orso che perde meritatamente in casa contro un’ ottima Cagliese. Dopo soli 2 minuti di gioco è della squadra di casa l’occasione da gol che con il centrale Brocca da due passi spedisce la palla sopra la traversa. La Cagliese ben disposta gioca bene e crea occasioni da rete realizzandone ben tre nel primo tempo in poco più di venti minuti. Apre le marcature Genghini che trafigge Palazzi; il bis è firmato da Ciacci con una conclusione velenosa. E’ davvero "black out" per la compagine fanese che non riesce ad entrare in partita. Anche Bucefalo, attaccante cagliese, sigla la terza marcatura e chiude la partita prima dell’intervallo. Nella ripresa non succede più nulla a parte qualche ripartenza della squadra ospite. Si accorcia notevolmente la classifica e dopo la ottima prova contro la capolista c’è stato un passo indietro del team di mister Fulgini che ha disputato la peggior partita del campionato.