Cagliese rimonta a sfiora il colpo

ESE

2

VIGOR CASTELFIDARDO

2

ESE: Paolucci.Pupita.Corazzi (15’st Bianchi). Pieretti.Gaggiotti.Brunelli.Ciacci Al. (23’st Cicci). Guion. (25’st Romitelli). Arcangeletti. (28’st Genghini). Bucefalo. (11’st Ciacci R.). Caselli. A disp. Azalea. Ciampiconi. Soriani S.Soriani L. All. Bettelli.

VIGOR CASTELFIDARDO. Lombardi. Romagnoli.(16’st Calligari). Gasparini. Gioielli. Marconi. Santoni.(16’st Polsonetti). Malaccari.(24’st Terre). Ballerini.(29’st Graija). Pennacchioni. (1’st Lombini). Mosca. Kante. A disp. Flumini. Gasparini. Altobello. Taddei. All. Manisera.

Arbitro. Belli di Pesaro (Longarini-De Marino).

Reti: 38’pt Bucefalo (CA). 3’st Mosca (VC). 30’st Kante (VC). 38’st Cicci (CA).

Note: ammoniti Romagnoli (VC). Bucefalo (CA). Espulso Bianchi (CA). al 42’st.

Partita spumeggiante fin dalle prime battute con le due squadre vogliose di darsi battaglia. Ordinato il Cagli, più frenetica la Vigor Castelfidardo che gioca di rimessa con Kante e Pennacchioni. A sbloccarla è Bucefalo con un tiro a giro di rara bellezza che si infila all’incrocio dei pali. Nella ripresa parte forte la Vigor Castelfidardo che dopo appena tre minuti pareggia i conti con Mosca su azione d’angolo. I ragazzi di Manisera, entrati in campo con maggior convinzione sfiorano il vantaggio ancora con Mosca e poi con un bel colpo di testa di Lombini, prima di trovare la rete del sorpasso con Kante. Ma i giallorossi padroni di casa non mollano e il pari arriva pochi minuti dopo con il neoentrato Cicci che di sinistro non da scampo a Lombardi. Genghini e Ciacci provano a ribaltare la situazione senza costrutto. Nel finale rosso diretto a Bianchi e ancora Cicci che su punizione va vicino al colpo grosso, trovando la pronta risposta del portiere ospite. Rimandato tutto alla gara di ritorno.

Federico Ricci