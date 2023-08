Calcio a 5 e basket a braccetto Nasce la polisportiva targata Pizza

Lorenzo Pizza è un ragazzo fortunato. Da una parte perché riesce a tenere insieme due società sportive (calcio a 5 e basket) che hanno poco in comune. Dall’altra perché fa il presidente del basket insieme alla dolce metà, Simona Marinelli, pari ruolo nel calcio a 5: "Possono parlare dello sport siglato Italservice – dice Matteo Magnarelli presentandoli – anche andando a letto". In più Lorenzo Pizza può annunciare la nascita di una vera polisportiva: "E’ la prima che sorge a Pesaro – racconta – ed è sicuramente una novità assoluta". Viene da dire che "l’unione fa la forza". Tanto che Italservice Pesaro calcio a 5 e Loreto Basket hanno lanciato una campagna abbonamenti congiunta per la stagione 20232024, a prezzi popolarissimi. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina durante la conferenza stampa svoltasi nel locale “Gemelli Borgo“ a Borgo Santa Maria, noto partner della famiglia Pizza e delle società del gruppo Italservice. I due club, presieduti da Simona Marinelli (Pesaro Calcio a 5) e suo marito Lorenzo Pizza (Loreto Basket), hanno accolto tesserati, dirigenti, giocatori e appassionati di entrambe le realtà con una grande affluenza.

Al tavolo dei relatori i due presidenti, ma anche gli ideatori e artefici pratici della campagna abbonamenti ideata sotto il nome emblematico di “Uniamoci!”: il direttore generale del Pesaro Calcio a 5, Nicola Munzi da Perugia, e il general manager del Loreto Basket, Federico Ligi. Con loro anche l’assessore allo sport del Comune Mila Della Dora che ha voluto ricordare che le due squadre Italservice disputeranno i rispettivi campionati al Pala D giocandovi venerdì sera il calcio a 5 e domenica pomeriggio, in alternativa alla Vuelle, con il basket. L’assessora ha voluto ricordare che il Comune sarà in grado di affrontare anche l’affollamento del palas: "Con lungimiranza abbiamo affrontato la presenza di sei società insieme". Infatti al nuovo PalaMegabox si giocherà in A1 femminile di volley, serie A di calcio a 5, tre squadre di B di Basket, più una di B2 di volley girl.

"L’abbonamento congiunto sarà valido per tutte le partite casalinghe dell’Italservice Pesaro in Serie A di calcio a 5 e in Coppa Divisione, e per tutti i match casalinghi del Loreto Basket nella “prima fase” di Serie B interregionale. Il costo dell’abbonamento intero (maggiorenni) è pari a 80 euro, per un totale di oltre 30 partite a circa 2,50 euro l’una. A soli 50 euro si otterrà l’abbonamento ridotto (dai 10 ai 17 anni compresi). Come sottoscrivere l’abbonamento? Messaggio Whatsapp al numero 342.6544094. Rivolgersi a Ps Sport e ai locali Gemelli Borgo e Gemelli Baia.

Luigi Luminati