Calcio a 5, l’Italservice cerca la salvezza diretta

L’Italservice vuole la salvezza diretta. E’ per questo che oggi alle 18,15 al PalaFiera di Campanara ha bisogno del suo pubblico. La partita contro la Feldi Eboli è dura, ma vincere sarebbe un passo verso l’obiettivo prefissato. L’anno scorso fu finale scudetto, quest’anno non c’è in palio il tricolore, ma per Pesaro è come una finale. Solo e soltanto con i 3 punti capitan Tonidandel e compagni possono infatti ambire ad evitare i playout, zona nella quale al momento sono invischiati. In quella che sarà valida come penultima giornata, di fronte però i pesaresi si troveranno la Feldi viceleader della serie A.

b. t.