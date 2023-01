Calcio a 5, l’Italservice vuole rialzare la testa con il Padova

Stasera alle 20,30 l’Italservice gioca la prima partita del 2023 e lo farà davanti ai suoi tifosi al PalaCampanara contro il Petrarca Padova. I biancorossi devono rialzare la testa, risalire la classifica e svoltare. I veneti idem. Per questo la gara è molto insidiosa. Pesaro è immischiata nelle zone più calde della classifica di serie A, regular season. I campioni d’Italia in carica hanno raccolto 12 punti, quando manca una giornata al termine del girone di andata. Il Petrarca registra lo stesso ruolino di marcia. E’ dunque uno scontro diretto tra due formazione con fame di punti. Capitan Tonidandel e compagni si presenteranno all’appuntamento con una squadra non al completo.

Mancano diversi giocatori per infortuni vari. E notizia dell’ultima ora non ci saranno neppure Fortini e Canal: "Si sono infortunati anche Fortini e Canal – dice mister Fulvio Colini -, di male in peggio". Il clima è quindi provato, ma i giocatori che sono a disposizione daranno il massimo. Servirà dunque una prestazione maiuscola, anche di personalità non solo tecnica, considerando che il valore dei veneti è nettamente superiore a quello che la graduatoria dimostra ad oggi. Servirà, soprattutto, l’affetto di tutto il popolo marchigiano, riunito al PalaFiera da ieri per le Finals Cup 2023. L’Italservice ha riservato una convenzione sui biglietti validi per assistere alla gara con il Petrarca, affinchè ci sia più gente possibile a sostenerla in questo momento della stagione non facile. La società scudettata ha dunque riservato 12 biglietti omaggio per ogni società partecipante alle Finals Cup 2023. Le richieste di accredito devono essere effettuate dalle società stesse, inviando la richiesta all’indirizzo mail [email protected], indicando i nominativi di massimo 12 tesserati. I biglietti potranno essere ritirati in biglietteria direttamente al palazzetto.

b.t.