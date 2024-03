Calcio a 5: oggi alle 21 contro la seconda della classe. Italservice, la via dei playoff passa per Verona

L’Italservice viene da una prova maiuscola in casa contro la seconda della graduatoria Genzano e stasera alle 21 è di scena a Verona contro l’Olimpus che viaggia in ultima carrozza. E in Veneto Pesaro cerca continuità. E’ il turno infrasettimanale di serie A, regular season, valido per la 25ª giornata. I biancorossi hanno solo un’idea in testa: fare un altro pieno questa volta contro il fanalino di coda della classifica. Del resto c’è un ottavo posto da difendere e da provare a migliorare. Umberto Caruso, tra i migliori in campo nell’ultima giornata, suona la carica: "Penso che la cosa più importante sia non sottovalutare il prossimo avversario, il torneo è equilibrato, possiamo arrivare ai playoff". Caruso, arrivato insieme a Barichello durante la sessione di mercato invernale, è anche andato in gol venerdì, proprio contro la sua ex squadra Genzano. "Per me è stato bello, ma soprattutto importante, segnare in questa partita. A maggior ragione il gol del 2–1, che ci ha portato avanti. Mi sono ambientato facilmente grazie al mister e ai miei compagni di squadra". A presentare la sfida di Verona anche il vice presidente del club biancorosso Moreno Bordoni: "E una gara molto delicata, incontriamo una formazione che ha solo un punto, ma gioca bene, conta su giocatori d’esperienza. Noi veniamo da una bella prestazione, quindi è importante non subire nessun calo di concentrazione, incontreremo nelle ultime tre giornate della regular season tutte avversarie all’ultima spiaggia che quindi daranno il massimo per non retrocedere. Ci aspettano tre gare in sette giorni, sarà importante mantenersi bene anche fisicamente".

Beatrice Terenzi