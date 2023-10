Calcio a 5 serie a2. La Buldog esordisce con un ko a Bologna

La Buldog Lucrezia, serie A2, incappa in una sconfitta per 1-0 al Pala Omar Sivori contro il Bologna FC 1909 nella prima di campionato. I ragazzi di mister Elia Renzoni non hanno demeritato ma non sono riusciti a finalizzare le occasioni da gol create, contro un Bologna comunque attento in fase difensiva. In un primo tempo equilibrato sono stati gli ospiti a spezzare l’equilibrio al 6’ con la ribattuta vincente di Signorini che diventerà determinante. Nella ripresa la Buldog Lucrezia ha preso in mano il pallino del gioco, mentre i locali sono calati alla distanza complice anche le rotazioni ridotte. "Non era facile attaccare il Bologna – spiega il tecnico Renzoni –, il problema è che non siamo riusciti a segnare".

b.t.