Calcio a 5 serie B, Buldog ko a Bisceglie Renzoni: "Dieci gol sbagliati e tre regalati"

Niente da fare. Nonostante una partita tiratissima, la Buldog Lucrezia, serie B calcio a 5, cede contro la Diaz Bisceglie per 1-3 nella gara d’andata del primo turno playoff. Nonostante alcune assenze importanti, Paludo, Cassisi e Sabatinelli, i gialloblu sbattono contro la compagine pugliese, ben organizzata in difesa e cinica sotto porta. Buono il primo tempo giocato dai padroni di casa della Buldog, che creano tanto ma non sono precisi sotto porta e non riescono a finalizzare gli spunti. Al 4’ arriva la prima rete degli ospiti, che porta la firma di Glaeser su assist di Graziani, sfruttando un errore in marcatura di Severi. Il resto della prima frazione vede i locali fallire un paio di occasioni importanti con Campo, mentre l’estremo difensore ospite fa gli straordinari in un paio di situazioni. Nella ripresa la Buldog tiene bene il campo ma al 22’ arriva il raddoppio di Rodrigues e accorcia con fendente di Marinelli al 34’. Chiappori quasi allo scadere fallisce la rete del possibile 2-3. "Abbiamo regalato tre gol e ne abbiamo sbagliati almeno dieci" dice mister Renzoni.

b.t.