Campagna abbonamenti Vuelle Pesaro: riaperta fino al 19 ottobre

La Vuelle riapre la campagna abbonamenti: sarà possibile sottoscrivere la tessera sino a giovedì 19 ottobre, prima che la squadra biancorossa torni a giocare in casa per la partita con la Givova Scafati. Dopo due sconfitte, di cui la seconda abbastanza pesante, è difficile che ci sia un rimbalzo positivo sugli abbonamenti, ma non si sa mai: tentar non nuoce.