Campionati provinciali Ecco tutti i vincitori

Si sono svolti i Campionati Provinciali ABIS Singolo Pesaro di 2^ e 3^ categoria. I giocatori hanno partecipato alle due gare formando 6 batterie da 4 giocatori di 2^ cat. e 7 batterie da 8 giocatori per la 3^ cat. per un totale di 80 giocatori. Le prime partite di qualificazione si sono giocate al mattino in vari bar di Pesaro, quindi i giocatori qualificati si sono affrontati nel pomeriggio presso il Circolo Concordia al nuovo Bocciodromo di Pesaro. Simone Carloni del Circolo Caprilino si è laureato Campione Provinciale Singolo di 2^ cat. vincendo la finalissima su Massimo Binda (sempre Circolo Caprilino). Simone Zaffini del Borgo Santa Maria è il nuovo campione provinciale Pesaro Singolo di 3^ cat. Ha prevalso in finale su Paolo Mariani che milita sempre al Borgo Santa Maria. Queste le classifiche di 2^ categoria: 1° Simone Carloni; 2° Massimo Binda; 3° Andrea Stupici e Alessandro Gasparini; 5° Cristian Bartolucci e Luca Bezziccheri. Queste di 3^ categoria: 1° class. Simone Zaffini; 2° Paolo Mariani; 3° Loris Venturi e Massimo Bacchielli; 5° Ceccolini, Sabbatini, Del Prete.

l. d.