Campionato alla resa dei conti Peglio nella tana del Macerata

Nel girone A di Seconda categoria dal turno di questo fine settimana sono attese indicazioni importanti. La capolista Peglio andrà a far visita al Macerata Feltria che per continuare a stare alla larga dalla zona critica necessità di un risultato positivo. Il Peglio viene da due vittorie consecutive. Di interesse anche il match Apecchio-Piandirose, con gli ospiti alla ricerca del risultato pieno per tirarsi fuori dai playout, i padroni di casa dalla loro non possono permettersi battute d’arresto. Altra partita di cartello è quella tra il Monte Cerignone che si trova in zona playout e il Santa Cecilia seconda in classifica generale assieme alla Vadese, a proposito di quest’ultimi, i ragazzi di mister Arcangeli andranno a fra visita al Tavoleto in questo momento posizionato al calduccio del centroclassifica. La Vadese ha collezionato nelle ultime 5 partite cinque vittorie.

I numeri del girone A. L’attacco che finora ha segnato di più è quello del Peglio (50 reti). Meno gol di tutti gli ha subiti la difesa della Vadese (21). Un’altra caratteristica della Vadese è quella di amare poco i pareggi, fin qui sono arrivate infatti 17 vittorie, 6 sconfitte e solo 3 risultati con il segno x. L’Avis Sassocorvaro è il team che ha segnato meno di tutte (22).

I bomber (girone A): 21 gol Roberto Neri (Montecerignone), 14 reti: Omar El Kheir (Piandirose), 13 reti: Matteo Bozzi (Santa Cecilia), 12 reti: Nicola Scopa (Peglio) e Mirco Politi (Ca Gallo), 11 reti: Vittorio Lucarini (Atletico Luceoli), Andrea Monti (Carpegna) e Simone Smacchia (Viridissima Apecchio), 9 reti: Mirco De Bartoli (Vis Canavaccio)e Gianluigi Serafini (Tavoleto), 8 reti: Davide Lanci (Tavoleto) e Omar Sinjari (Tavoleto), 7 reti: Diego Bernardini (Atletico Luceoli), Nicola Bravi (Vadese) e Umberto Federici (Casinina). Nel girone B il Senigallia primo in classifica ospiterà il Muraglia che è posizionato a metà classifica (guardando verso l’alto). Big match della giornata è l’incontro tra l’Usav Pisaurum e il Cuccurano. L’Usav Pisaurum reduce dalla sconfitta con il Della Rovere e distante un punto dalla capolista spera di raccogliere un bel risultato, il Cuccurano da parte sua posizionato in terza piazza ( a meno 5) non può non cercare di incamerare il massimo.

I numeri del girone B. L’attacco più prolifico con 59 gol all’attivo è quello del Cuccurano, segue con 54 marcature quello dell’Arzilla. Il Della Rovere ha la difesa più granitica del girone (solo 19 gol subiti). Il Della Rovere è anche la compagine più abbonata ai pareggi (11). Solo 21 le reti all’attivo per il River Urbinelli.

I bomber (girone B). 17 gol: Riccardo Serrani (Senigallia Calcio). 16 reti: Luca Grossi (Tre Castelli), 14 reti: Mirko Cela (Arzilla), 13 reti: Giacomo Campanelli (Della Rovere), 12 reti: Alex Sartini (Pontesasso), 10 reti: Leonardo Fini (Hellas Pesaro), Javer Lucas Cabello (Muraglia), Michael Sabatinelli (Cuccurano) e Dylan Andretta (Villa Ceccolini), 8 reti: Rachid Lamghari (River Urbinelli), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Luca Muratori (Real Gimarra) e Mattia Campanelli (Arzilla), 7 reti: Michael Sabatinelli (Cuccurano), Mattia Trufelli (Hellas Pesaro), Lucio Tartaglia (Usav Pisaurum), Jury Costieri (Marottese- Arcobaleno), Nicola Vampa (Cuccurano), Matteo Papi (Villa Ceccolini), Luca Conti (Real Gimarra) e Andrea Battisti (Usav Pisaurum).

Amedeo Pisciolini