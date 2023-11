Campionato invernale: i risultati finali

Si è conclusa domenica la 28ª edizione del campionato invernale organizzato dalla Lega Navale pesarese. Come nella prima giornata, sono state disputate due prove con condizioni meteo ideali. Vento più leggero rispetto alla volta scorsa, ma ottimale. In classe Alfa ha stradominato Meteor 101 sui due Meteor della scuola vela di Lega Navale, categoria dove comunque gli ex corsisti della scuola non hanno affatto sfigurato. Molto combattuta la classe Bravo, dov’erano presenti tre monitipi Surprise. Nella categoria Charlie notevole la prestazione del gran surprise Rabachen, mentre Cavallo Pazzo ha dominato la classe Delta. E dopo la regata, tutti gli equipaggi sono stati ristorati dall’ottimo Claudio Cevolini, impegnato ai fornelli nella cucina della Lega Navale. Questa la classifica finale:

Classe Alfa: 1) Meteor 101 (skipper Francesco Piccarreta, 2) Big Wensday (Scuola Vela Lni Pesaro) 3) Larantuka (Scuola Vela Lni Pesaro).

Classe Bravo: 1) Aries (skipper Paolo Galaffi, 2) Carla (Massimo Brigidi) 3) Caos (Alberto Morotti).

Classe Charlie: 1) Rabachen (skipper Stefano Bastianelli). Classe Delta: 1) Cavallo Pazzo (skipper Antonio Severino), 2) My twins (Paolo Bartolucci).