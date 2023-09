Campionato Nazionale Csi Gravel 2023: Enrico Pierotti di Fano vince a Pesaro

Sudore, tanta fatica, passo e resistenza. Otto biker marchigiani, un ciclista lombardo, uno umbro ed uno laziale hanno vestito la maglia tricolore bordata di arancio e blu, salendo sul podio del Campionato Nazionale di Ciclismo del Centro Sportivo Italiano nella specialità Gravel. Partenza ed arrivo erano presso Magione Broccoli a Santa Maria dell’Arzilla. Il circuito di 17 km ha visto darsi battaglia, nei diversi giri percorsi in base all’età ed alla categoria di appartenenza, decine di concorrenti presenti al via. Alla fine ha sorriso un atleta ndella nostra provincia che nella categoria Elite sport si è laureato campione nazionale Csi Gravel 2023: Enrico Pierotti di Fano corre. Il Gravel è la specialità ciclistica che meglio abbina le qualità sui pedali tra strada e fuoristrada. Macerata e Fermo hanno festeggiato rispettivamente quattro e tre campioni. Molto partecipata anche la cicloturistica amatoriale, a completamento della manifestazione per sottolinearne la valenza aggregativa. Ottima l’organizzazione curata dall’Adriatic Green Trail in collaborazione con il Comitato Regionale marchigiano Csi, il Csi di Pesaro-Urbino con sede in Fano ed i giudici di gara del Comitato di Fermo. Per la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo Csi c’era come direttore corsa Giampiero Conti. Era presente anche l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione che gli organizzatori ringraziano assieme a "Comune, Croce rossa di Pesaro e C.B. Club "Mattei" di Fano".

l.d.