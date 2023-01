Campionato provinciale Csi

Un entusiasmo che non si vedeva da tempo per quanto riguarda il settore femminile ed un mix perfetto tra neofite e veterane. Sono questi gli ingredienti perfetti del campionato provinciale di calcio a 5 femminile indetto dal Csi Pesaro-Urbino, ripartito questa stagione dopo diversi anni di assenza. Impeccabile fin qui il cammino del Piobbico 90 che ha vinto 4 partite su 4 quattro laureandosi campione d’inverno. Decisivo, classifica alla mano, è risultato essere l’8-2 con cui le biancorosse hanno superato la Santangiolese alla seconda giornata, Santangiolese che insegue proprio la capolista a quota 9. Sei punti per l’Ac Pozzo, altra formazione che può vantare una lunga militanza nei campionati amatoriali di futsal in rosa, mentre chiudono con 1 solo punto Montecchio Sport e Pesarese che hanno impattato nello scontro diretto (2-2).

Ora, in attesa del girone di ritorno il cui inizio è previsto per i primi di marzo, spazio alla Coppa con semifinali tra Ac Pozzo-Montecchio (3° e 4° classificata) e Santangiolese-Pesarese (2° e 5°) in programma il 2 e 3 febbraio, con successiva finale a tre dove ad attendere le vincenti delle semifinali ci sarà il Piobbico 90, già passato di diritto in virtù del primo posto in classifica.

Piobbico 90 guida anche la classifica cannonieri con Agnese Esposto, capace di gonfiare la rete ben 20 volte in 4 partite. Elisa Lani ed Alice Guerra della Santangiolese inseguono con 11 e 8 reti mentre alle loro spalle, nell’ordine, ci sono: Silvia Vandini (Piobbico 90, 5 gol), Letizia Sanchioni (Piobbico 90), Martina Raspugli (Santangiolese), Emma Antoniucci (Piobbico 90) e Vanessa Pulanich (Ac Pozzo) tutte con 4 reti all’attivo.

b.t.