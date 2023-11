Campo dei Militari, i Panthers 77 chiedono un’assemblea pubblica

I Panthers Fano chiedono al Comune un’assemblea pubblica sulla questione dell’impianto sportivo al Campo dei Militari di viale Piceno. L’altra sera una delegazione di tifosi, al termine del consiglio comunale di martedì, ha chiesto alla Giunta e ai consiglieri comunali delucidazione in merito al progetto che il Fano ha da tempo presentato per realizzare un campo in sintetico per gli allenamenti nella zona ex Piazza d’Armi. Nello specifico la delegazione dei Panthers ‘77 ha posto sul tavolo una serie di domande a partire da quella principale del perché tale ipotesi di realizzarvi un centro sportivo in sintetico rischi facilmente di finire in mano al presidente Mario Russo attraverso l’associazione sportiva Accademia Granata e non il Fano Calcio. Le altre domande riguardano la concessione dell’impianto per una durata lunghissima (quasi venti anni) e "il perché, a fronte di una squadra nei bassifondi della serie D (e da mesi in mare molto agitato) – scrivono i tifosi granata – il presidente Russo abbia interesse a tale "progetto d’impiantistica", ma non presenzi mai in città e non rafforzi sia a livello dirigenziale, sia calcisticosportivo, questo organico deficitario caratterizzato da continui via vai in entrambi i fronti dirigenziali e sportivo, il perché Russo dichiari la società in vendita ma tenga tanto a tale progetto su Fano caratterizzato da un orizzonte temporale ventennale". Sulla base di queste considerazioni i Panthers ‘77 chiedono all’Amministrazione comunale di ricevere delle risposte esaurienti magari attraverso un’assemblea pubblica alla presenza anche del presidente Mario Russo.