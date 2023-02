Canestrari trascina l’Olimpia sempre più in alto

La piccola crisi è un lontano ricordo per l’Olimpia Pesaro che ormai viaggia a pieno ritmo. Con Gualdo Tadino è infatti la terza vittoria consecutiva che consolida la vetta del campionato di serie C. Un successo per 50 a 41 che però non è stato facile da conquistare. La gara è iniziata molto lenta e le pesaresi hanno anche commesso tanti errori, permettendo alle ospiti di restare sempre in scia. Nel terzo quarto l’Olimpia ha firmato però lo strappo decisivo che ha dato la scolta al match, concretizzando i palloni recuperati con facili contropiedi e alla fine portandosi a casa altri 2 punti fondamentali per la classifica. "Era una partita molto importante, da vincere assolutamente per rimanere in testa alla classifica – così coach Amedeo Filippetti –. Siamo partite molto contratte commettendo molti e troppi errori al tiro, anche in conclusioni semplici, nonostante un gioco di squadra molto fluido. Le ragazze sono state comunque brave credere nella nostra difesa, che ci ha permesso di non fare scappare le avversarie, chiudendo la prima metà della gara sul 20 a 20. Poi al rientro nel terzo quarto siamo riuscite a sbloccarci, trovando delle buone conclusioni sia da fuori che da sotto canestro, vanificando la zona avversaria. Nel finale Gualdo si è riavvicinato nel punteggio, ma abbiamo portato a casa questa bella vittoria". Sugli scudi la capitana Canestrari (foto) per lei 20 punti, ma sono state convincenti anche le prestazioni di Forni e Cini. Dunque tutto bene, ma la stagione è ancora lunga e ricca di insidie: "Sicuramente le prime sei squadre si equivalgono, diciamo che però Umbertide Spoleto e Pescara hanno giocatrici che fanno la differenza anche singolarmente. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia", chiude il tecnico delle biancoblu. Adesso ci sarà un turno di riposo e quindi Pesaro tornerà in campo il 12 marzo, quando affronterà la trasferta di Perugia.

Beatrice Terenzi