Caos spareggi: si riunisce la Lega

Il consiglio direttivo della Lega è stato convocato per giovedì 27 aprile e probabilmente in quella sede si deciderà di posticipare sia i playoff che i playout. Bisognerà infatti attendere il primo grado di giudizio nel caso che anche il Siena, coinvolto negli spareggi per andare in B, sia colpito da deferimento o penalità, senza contare che il club toscano potrebbe fare ricorso. La Lega, in questo caos, non si prenderebbe la responsabilità di organizzare playoff e playout per il 6 maggio, considerando anche le pendenze di Monterosi e Viterbese negli altri gironi.