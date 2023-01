Capezzani: "Fano pronto per il Tolentino"

Lorenzo Capezzani, il ricorso presentato dal Fano contro la squalifica di tre giornate per l’espulsione rimediata due domeniche fa contro il Nuova Florida è stato respinto dal giudice di 1° grado…

"Non ci voleva, perché ci speravo visto che non è andata così…".

L’arbitro, nel suo referto, ha parlato di schiaffo ad un avversario…

"Ma no. La mia intenzione era quella di far alzare un avversario che stava a terra. Non c’era nessuna cattiveria. Forse il momento era di tensione e l’arbitro ha male interpretato il mio gesto. Comunque la colpa è mia. Non ero lucido in quel momento e quindi non doveva assolutamente avvicinarmi al luogo dove era stata fischiata la punizione".

Le dispiace essere assente domenica contro il Tolentino, la sua ex squadra?

"Ci tenevo a giocare. È sempre bello affrontare il Tolentino con cui ho trascorso anni indimenticabili. Ripeto è una partita che giocherei sempre. Purtroppo sto vivendo un paio di mesi piuttosto brutti per via di questo infortunio che si trascina e che mi costringe e stare fermo. Ma la squadra è pronta e saprà dare risposte.".

Una squalifica così lunga adesso è un problema o può rappresentare un vantaggio per recuperare meglio la condizione atletica?

"Tre settimane di fermo non mi stanno aiutando di certo a rientrare in squadra. Mi complicano il percorso perché rimandano ancora il rientro".

Contava di riprendere il suo posto anche prima?

"Me lo auguravo. Mi manca infatti il campo, i compagni e il ritmo, cioè la partita della domenica. Un conto è fare allenamenti durante la settimana e un conto è la partita contro avversari veri. Di sicuro non mi abbatto, però. Vorrà dire che prendo questo incidente di percorso come una crescita personale. Tre giornate di squalifica mi serviranno da lezione".

Le ultime dal campo e fuori. Nel frattempo stamattina è prevista per la truppa granata la solita rifinitura con mister Mosconi che proverà alcuni schemi alla luce anche dei cambiamenti apportati nell’ultimo match contro il Pineto. In settimana l’ex granata Manolo Manoni è diventato il nuovo tecnico della Sambenedettese. Infine la società granata sul proprio sito ha voluto sottolineare il fatto che tre giovani dell’Alma Juventus Fano, attualmente in prestito, vale a dire Giunti, Pedini e Riggioni, sono stati convocati per l’allenamento della Rappresentativa Marche Under 19. Il Fano esprime un ringraziamento speciale anche alle tre società di appartenenza, rispettivamente Marina Calcio, Atletico Gallo e Fossombrone, per la collaborazione nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Silvano Clappis