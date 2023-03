Capezzani, guai alle spalle "Alma, adesso corriamo"

Prima un lungo problema fisico, poi la squalifica inusitata di tre giornate, il ritorno in squadra e finalmente Lorenzo Capezzani da un paio di partite è tornato nell’undici iniziale. Mister Mosconi lo ha mandato in campo fin dal 1’ sia contro la Vastese e che domenica scorsa a Termoli.

Capezzani da un paio di partite lo si rivede titolare, nell’undici di partenza, insomma... "Sì, finalmente. Sono stato fermo due mesi per un infortunio, poi c’è stata questa squalifica: diciamo che è stato per me un periodo piuttosto tormentato. Però adesso ho ritrovato la condizione fisica anche se ancora faccio un po’ di fatica, però penso che piano piano si possa migliorare per arrivare tra non molto a tenere per tutti i 90’".

Con tutti gli uomini disponibili c’è a centrocampo molta concorrenza. A Termoli sono subentrati giocatori come Nappo e Severini che nella prima parte della stagione avevano tirato la carretta…

"Questo è normale nelle squadre forti come può essere il Fano. Non è un problema che giochi ora l’uno e ora l’altro, l’importante è farsi sempre trovare pronti quando il mister ci chiama".

In effetti a Termoli c’è voluto bisogno di tutti per riuscire a portare a casa un punto, specie dopo che siete rimasti in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo…

"E’ stata una partita difficile perché la squadra molisana non rispecchia la classifica che ha. Nonostante l’inferiorità numerica ci siamo difesi benissimo e in dieci non era certo facile, ma non abbiamo rischiato nulla, anzi siamo stati noi i più pericolosi. Alla fine è arrivato questo punto che prendiamo con piacere e che ci fa molto comodo anche per affrontare meglio le prossime due gara casalinghe".

Ora arrivano Avezzano e Matese, due squadre di un certo livello, superiori al Termoli…

"Non so se oggi come oggi il Termoli sia inferiore a loro, visto che negli ultimi tempi ha tenuto un ruolino di marcia da playoff. Però è certo che giocando noi in casa dovremo cercare di fare punti per restare più in alto possibile e anche per vedere di che pasta siamo fatti".

Ultime in casa granata. Manuel Allegrucci, espulso a Termoli per doppia ammonizione, è stato appiedato dal Giudice sportivo per una giornata, mentre la gara Fano-Avezzano di domenica prossima inizierà alle ore 15: la società granata ha accettato la richiesta dell’Avezzano di posticipare di mezzora l’inizio, ricambiando così il favore che l’Alma aveva ricevuto all’andata. Infine sul fronte societario tutto tace, ma non è escluso che sotto sotto qualcosa continui ancora a muoversi, magari con effetti tutti da decifrare. sil.cla.