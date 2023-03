Capezzani si ferma, Padovani brucia le tappe

Alma Juventus in ansia per le condizioni fisiche di Lorenzo Capezzani uscito domenica scorsa in barella durante il match dei granata contro il Matese. Il 27enne trequartista nato a Macerata, entrato in campo al 14’ del secondo per sostituire Nappo, si era infortunato neppure 20 minuti dopo in uno scontro di gioco nei pressi dell’area fanese mentre stava contrastando un’azione offensiva dei campani. Si è subito capito che l’infortunio era piuttosto grave, con i compagni di squadra che hanno fatto cenno alla panchina di sostituirlo. Capezzani non è riuscito neppure a rialzarsi ed è stato trasportato in barella negli spogliatoi. "Penso che abbia avvertito uno strappo all’adduttore – dice il medico sociale dell’Alma Manlio Pierboni –, il ragazzo domenica nel dopo partita era veramente sconsolato, per cui occorrerà fare un’ecografia e poi vedere come meglio procedere". Il giocatore era tornato a Fano, dopo la parentesi in Lega Pro nel 201617, con la voglia di fare bene, ma il suo rendimento è stato condizionato da una serie di incidenti: dapprima in ottobre problemi fisici, poi di nuovo a dicembre una ricaduta, quando stava per riprendersi è arrivata a gennaio la "mazzata" di tre giornate di squalifica e ora dopo il rientro a febbraio di nuovo l’ennesimo infortunio che potrebbe costargli il finale di campionato.

Per un Capezzani di nuovo immerso nei problemi di recupero, c’è un Padovani che torna a respirare il profumo del campo. "Padovani da questa settimana – conferma mister Andrea Mosconi – inizia a fare lavoro aerobico, lavoro dentro il campo. Deve ancora superare l’ultimo step e poi io spero che, se tutto va bene, nelle ultime due partite per la volata finale per vincere i playoff ci possa dare una mano". Il 33enne attaccante abruzzese sta decisamente meglio, come ha confermato lo staff medico della società di via Toscanini, per cui il suo pieno recupero potrebbe avvenire nei tempi previsti di cinque, sei mesi. Padovani è stato operato ai primi di novembre e potrebbe rientrare in aprile, approfittando anche della pausa di campionato che ci sarà dal 20 marzo al 2 aprile prossimo.

Anticipo. Oggi anticipo della 28ª giornata in programma domenica 19 marzo. Allo stadio "Pasqualino Ferrante" di Piedimonte Matese alle 15 si giocherà Matese-Avezzano, confronto tra le ultime due formazioni sconfitte dal Fano al "Mancini". Il Matese recupererà gli squalificati Nocerino ed Esposito, ma non avrà Langellotti e Salatino espulsi domenica scorsa proprio contro l’Alma. L’anticipo è stato reso necessario in quanto il centravanti del Matese Alessandro Carnevale, classe 2004, è tra i 24 convocati della Rappresentativa di serie D che parteciperà alla prossima "Viareggio Cup" 2023.

sil.cla.