Capolavoro Sant’Orso con l’altra big del girone

S. ORSO: Palazzi, Tonucci, Rovinelli (25’ st Lepore), De Angelis, Fontana, Alegi, Saurro (25’ st Vitali), Mattioli, Donati (32’ st Muratori), Bastianoni, Luchetti (44’ st Ferri). All. Fulgini.

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masulli (25’ st Volpini), Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Santi (25’ st Filippini), Labate, Cinotti (32’ st Izzo), Bozzi (40’ st Cileri), Vegliò. All. Fini.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno. Reti: 23’ pt Donati, 15’ st De Angelis, 42’ st Volpini.

Partita di cartello al "Montesi" dove la squadra di casa ospita la capolista Fermignanese. Ottima affluenza di pubblico con presenza di una cinquantina di ultras fermignanesi. La prima frazione di gioco parte un po’ in sordina, le due squadre si studiano. Il S. Orso appare più aggressivo. Con la prima vera occasione i fanesi passano in vantaggio con Donati che su cross di un ottimo Saurro , infila la palla nell’angolino . Il S. Orso concede poco al forte attacco fermignanese, salvo un tiro dell’esterno Santi deviato in corner da Palazzi. Il secondo tempo riparte come il primo, la compagine fanese è brava a chiudere bene gli spazi e a far girare la palla creando un paio di occasioni prima con Saurro, che calcia alto da ottima posizione, poi con Mattioli che nell’area piccola colpisce debolmente la palla. Al 15’ del secondo tempo arriva la ciliegina sulla torta: De Angelis, dai 20 metri, trova l’angolino e raddoppia. La Fermignanese effettua i cambi e i risultati si vedono: a cinque minuti dalla fine il neo entrato Volpini insacca a porta sguarnita. Ci prova il team di mister Fini con lanci in avanti ma la difesa fanese regge bene e si difende senza correre grossi rischi.

Tommaso Giancarli