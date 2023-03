Capolavoro Vismara nel derby A farne le spese è il Pesaro Calcio

pesaro calcio

CALCIO: Spina, Uguccioni (9^ p.t. Cecchini), Berti, Badioli, Boccioletti, Pangrazi, Baffioni (15^ s.t. Barbieri), Montagna, Dionisi (25^ s.t. Casoli), De Angelis (41^ s.t. Gualandi), Procaccini (24^ s.t. Valentini). All: Pentucci.

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi, Beninati, Bucci (11^ s.t. Harrach), Freducci, Liera, Ballotti, Letizi, Renzi (36^ s.t. Paris), Amadei (33^ s.t. Mancini), Giovanelli (24^ s.t. Baldini). All: Ferri. Arbitro: Serpentini di Fermo

Reti: 5’ pt Amadei, 34’ st Renzi

Derby tutto pesarese al "Supplementare" tra due squadre in corsa per obiettivi opposti. In avvio sono gli ospiti a passare subito in vantaggio grazie ad Amadei che al 5’ realizza con un gran tiro da fuori. La Pesaro Calcio prova a reagire e poco dopo Boccioletti viene steso in area con una gomitata in pieno volto ma l’arbitro lascia inspiegabilmente correre. I padroni di casa che non si arrendono cercando di riagguantare il pari ma il Vismara regge l’urto. La ripresa inizia cosi come era terminato il primo tempo, con la Pesaro Calcio che cerca di costruire ma non riesce mai a concretizzare, ne approfitta il Vismara che alla mezz’ora trova il gol del raddoppio con Renzi, finisce cosi due a zero per gli ospiti.