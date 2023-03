Capolista, migliore attacco e difesa meno battuta

L’avversario più ostico. Per tre motivi fondamentali: capolista (65 punti), migliore attacco (48 reti) e difesa meno battuta (18 gol). E’ una Reggiana in piena corsa promozione (in B) quella che arriva al "Benelli", impreziosita da una panchina lunga, anzi lunghissima e di qualità. All’andata contro gli emiliani finì 3-0, vittoriosi grazie alle reti di Montalto e Guiebre. Quella di allora era una squadra sì lanciata, ma non così consapevole del proprio obiettivo come oggi, anche perché dopo la vittoria nello scontro diretto di Cesena (1-2) i granata sono attesi a stretto giro dalla sfida con l’Entella, vera e propria cartina di tornasole della ambizioni di Lanini e compagni, che a Pesaro saranno seguiti da almeno 531 tifosi. I residenti nella provincia di Reggio, però, non potranno acquistare biglietti in altri settori. Gli altri potranno assicurarsi i tagliandi sul circuito www.vivaticket.com, nei punti vendita abilitati e al botteghino dello stadio. Questi i punti vendita Vivaticket: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico.tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310). I prezzi online: Tribuna coperta 25 euro intero e 22 il ridotto (1 euro ridottissimo); Tribuna Prato e Laterale: 14 euro intero e 12 il ridotto (1 euro ridottissimo). Per chi acquista ai botteghini: tribuna coperta 27 euro intero e 24 euro il ridotto (1 euro ridottissimo), Prato e Laterale 16 euro intero, 14 euro il ridotto (1 euro ridottissimo).

Ieri intanto si è aperto il 30esimo turno del girone B: al "Barbetti" l’Olbia si è imposta sul Gubbio per 0-1, complice la rete di Ragatzu su rigore nella ripresa.

Oggi alle 14:30: Carrarese-Rimini (Renzi di Pesaro), Cesena-Montevarchi (Diop di Treviglio), Entella-Fiorenzuola (Taricone di Perugia), Imolese-Fermana (Andreano di Prato), Lucchese-Ancona (Marotta di Sapri), Recanatese-Alessandria (Gemelli di Messina), San Donato-Siena (Di Cicco di Lanciano), Torres-Pontedera (Iannello di Messina). La classifica aggiornata: Reggiana 65, Entella 59, Cesena 58, Ancona 49, Carrarese 46, Gubbio 45, Siena-Pontedera 42, Rimini 41, Lucchese 40, Fiorenzuola 38, Fermana 36, Torres-Recanatese 33, Olbia 31, Vis Pesaro-San Donato 30, Alessandria 26, Imolese 21, Montevarchi 20. Olbia e Gubbio hanno una gara in più.

r.s.