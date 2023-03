Caporetto Vis, travolta a Siena senza appello

siena

4

vis pesaaro

0

(4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Verducci; Leone (34’ st Franco), Collodel (30’ st Picchi), Meli (9’ st Castorani); Orlando (9’ st Buglio), Disanto; Paloschi (34’ st Petrelli). All. Pagliuca. A disp. Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Motoc, De Santis

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Tonucci (1’ st Rossoni), Bakayoko; St Clair (34’ st Ghazoini), Aucelli (28’ st Garau), Coppola (1’ st Enem), Astrologo, Zoia; Gerardi (19’ st Borsoi), Ngom. All. Brevi. A disp. Campani, Sanogo, Parodi, Gega.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Reti: 13’ pt Disanto, 35’ pt Paloschi, 5’ st Collodel, 43’ st Raimo.

Note – Terreno buono, spettatori 2.360 di cui 292 paganti (38 ospiti) e 2070 abbonati); ammoniti Astrologo, Meli, Aucelli, St Clair, Picchi; angoli 2-3; recupero 0’ + 4’.

Se alla Vis mancava ancora qualcosa per caratterizzarsi come la squadra peggiore in questa fase cruciale del campionato, l’ha ottenuto a Siena. Terza batosta nelle ultime 4 gare (12 gol subiti), ottava stagionale, 7^ gara di fila senza vittoria. E da ieri peggior difesa del campionato (47) e penultimo attacco (21). Se la classifica non si fa ancora drammatica, è solo per le cadute di chi sta davanti, ma la scontro di martedì al Benelli con il Montevarchi diventa senza appello.

I perché della sconfitta ricalcano i precedenti. Squadra povera di qualità, difetto acuito dalle assenze. Sempre sulla difensiva, incapace di tenersi corta, di salire coralmente, di creare gioco, gravata dal vizio del retropassaggio. Le ingenuità fanno il resto: quella di Astrologo, sciocco fallo al limite su Leone, di fatto regala il vantaggio ai bianconeri: perfetta la punizione di Disanto dai 20 metri. Saltano così i piani tattici dopo una discreta partenza (un tiro cross di St Clair sfiora il palo), si incrina il morale. La Vis avrebbe la chance del pari, ma la botta da fuori di Gerardi, servito dall’ottimo Aucelli, si stampa sulla traversa (14° palo stagionale). C’è pure Ngom in partita, sul cui cross invitante St Clair gira alto. Il secondo gol ha del grottesco: la Vis lo prende attaccando, basta un fltrante sbagliato di St Clair e il Siena si invola con tre tocchi, in assenza di marcature preventive: Gavazzi rincula troppo e concede il tiro a Orlando, Farroni respinge e Paloschi infila il tap-in. La sorte non aiuta neppure Tonucci (incornata alta su angolo), si va al riposo sul doppio svantaggio, Brevi non in tempo a ridisegnare la squadra coi cambi (3-4-3) che arriva la mazzata: troppo facile l’imbucata di Paloschi per Collodel che fulmina Farroni. Ci sarebbe ancora un tempo da giocare, ma immaginate lo spirito.

Quel che resta serve solo a moltiplicare lo sconcerto di fronte alle prestazioni di Enem (gol divorato a due metri dalla porta sul cross di St Clair) e ad incassare il quarto gol, che il Siena praticamente trova viaggiando in folle. Raimo servito da Castorani sbuca alle spalle di Zoia e infila l’incerto Farroni.

Quattro gol subiti su 4 tiri in porta. Contro questa Vis diventano tutti fenomeni.