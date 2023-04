"Cara Vis, con grinta e cuore puoi farcela: io e il grande Zoff siamo con te"

"Io nella mia vita credo di vincere tutti i giorni e so che potere è volere se ci si mette tutto se stessi. Fatelo anche voi e regalateci la salvezza". Marco Manzini, per tutti Manzoff, aveva auspicato la vittoria della Vis con l’Imolese e ha incontrato il nuovo allenatore Banchieri a cui ha consegnato il libro sulla sua vita, dal titolo "La scelta di vivere": "Mi ha detto che gli ho portato fortuna, ma il merito è stato loro, hanno vinto una battaglia dura, ora devono continuare con lo stesso spirito in queste ultime decisive partite. Non importante chi hai davanti, conta quello che tu fai perché sei sei tosto è dura per tutti e il destino è nelle tue mani e il cuore fa la differenza. Porterò alla Vis anche l’incoraggiamento del grande o Zoff, forza ragazzi, insieme possiamo farcela"