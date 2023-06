Carbonati e il sogno Volante: "Pergolese, sei straordinaria"

C’è una nuova pianta allo Stefanelli di Pergola, si chiama Promozione. Un gesto goliardico come era già successo nel maggio del 2015 dopo la promozione in Eccellenza. Otto anni fa era stato piantato un pesco, ora a margine della conquista della Promozione, un ciliegio. Di certo darà i suoi frutti. Nel frattempo si è tenuta la festa rossoblu per chiedere la bella stagione, presente tutta la squadra e i ragazzi del Settore Giovanile. "C’è stata una grande partecipazione ad incominciare da tutti i genitori dei bambini –- riferisce l’addetto stampa Roberto Guidarelli – durante la festa sono stati premiati alcuni atleti a partire dai piccoli fino ai grandi: Diego Rosichini, Diego Tittoni, Giorgio Buratti, Alessandro Martini, Cristian Rinaldi, Andrea Luciani, Sofia Mancini e il mister Gianmarco Bonci. Nella Prima squadra è stato premiato tutto lo staff tecnico per il riconoscimento del lavoro svolto nella stagione 2022-23, il mister che ha scritto diverse pagine della storia Rosso Blu Massimiliano Guiducci, il capocannoniere con 24 reti Luca Montanari e i ragazzi che anno raggiunto in questa stagione le cento presenze in rosso blu: Guerra, Carbonari, Oradei, Savelli e Anastasi. Dopo la conclusione della stagione la Pergolese è pronta a ripartire puntando forte sul settore giovanile seguendo la linea di crescita dei giovani del territorio". "È stato un anno formidabile – sottolinea il calciatore Michele Carbonari – per un punto non siamo riusciti a vincere il campionato ma ci siamo fatti forza e coraggio per primeggiare nei playoff. Ce l’abbiamo fatta grazie al gran gruppo, composto da giovani del posto ed elementi di esperienza molto legati alla Pergolese. È stata una gran soddisfazione riportare la Pergolese a giocare in un campionato più consono alle sue tradizioni sportive". Ora la dirigenza della Pergolese guidata dal presidente Enrico Rossi si è messa al lavoro per la prossima stagione, si punterà sulla valorizzazione dei propri giovani e e sui rinforzi.

Amedeo Pisciolini